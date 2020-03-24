Грета Тунберг решила самоизолироваться, обнаружив у себя симптомы коронавируса

Грета Тунберг решила соблюдать две недели режим самоизоляции после того, как обнаружила у себя начальные симптомы коронавируса.

О своем решении юная экоактивистка сообщила на странице в Instagram. Она отметила, что эти дни она намерена провести .

Она также сообщила, что вернулась из поездки по Центральной Европы, а первые симптомы инфекции у нее появились около 10 дней назад.

Девушка отметила, что не сдавала анализ на выявление коронавирусной инфекции. Она написала, что в Швеции тест на COVID19 можно пройти не всем. Его проводят лишь тем людям, которым требуется неотложная медпомощь. Остальным советуют соблюдать режим самоизоляции.

Грета Тунберг написала, что почти уверена в том, что была инфицирована коронавирусной инфекцией. К такому выводу она пришла, основываясь на симптомы и течение болезни.

Однако, она поспешила уверить своих поклонников в том, что почти выздоровела.

Кроме того, она посоветовала всем прислушиваться к рекомендациям экспертов, а также не забывать заботиться друг о друге и помогать нуждающимся.