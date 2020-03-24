Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус

Грета Тунберг Фото: Olivier Matthys / AP

Шведская экоактивистка Грета Тунберг подозревает, что могла заразиться коронавирусом после поездки по Европе. Об этом 24 марта сообщает Daily Mail.

По словам активистки, симптомы появились также у ее отца Сванте. Они решили вместе изолироваться. Уточняется, что в турне отец и дочь отправились до того, как были введены ограничения в связи с распространением коронавируса.

«Я приехала домой из Центральной Европы и сразу изолировала себя, потому что не хочу подвергать кого-либо риску», — рассказала Тунберг, добавив, что у ее отца симптомы проявляются гораздо сильнее.

Ранее 24 марта сообщалось, что коронавирусом заразился бывший президент Финляндии и Нобелевский лауреат мира 2008 года Марти Ахтисаари. Известно, что 82-летний политик заразился от своей жены. При этом оба заверяют, что чувствуют себя хорошо.

По последним данным, количество скончавшихся из-за коронавируса достигло 16 574, общее число случаев заражения составило 382 тысячи, из них выздоровели 102 тысячи человек.

Вспышка COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 100 странах мира.