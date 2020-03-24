История повторяется: женщина, укравшая младенца из роддома, накануне перенесла выкидыш

В 1996 году у жительницы Тольятти Ольги Синельниковой украли двухмесячную дочь. Похитительницей стала женщина, пережившая накануне смерть своего ребенка. Лишь 23 года спустя мать нашла дочку. Почти такая же история едва не повторилась вчера в Йошкар-Оле.

Женщина совершенно незаметно пробралась в роддом и забрала оттуда новорожденную девочку, которую, к слову, высматривала на протяжении трех дней. Примечательно, что на момент кражи никто из медперсонала ее не заметил. Не так давно предполагаемая преступница пережила выкидыш, о котором побоялась рассказать супругу. Ему же она по-другому объяснила отсутствие дома малыша, отметив, что он находится в клинике на прививках.

Поисками ребенка занимались не только сотрудники правоохранительных органов, но и волонтеры.

«Нужна помощь типографий в печати ориентировок. Нужны тысячи ориентировок, чтобы найти ребенка. От этого зависит исход поиска. Ориентировки нужны срочно: не завтра, не после того, как освободится оборудование. Они нужны в ближайшее время. Мы надеемся на то, что среди руководителей компаний найдутся люди, которые смогут запустить печать вечером и даже ночью. Малышке нужна ваша помощь! Завтра может быть поздно», — призвали всех неравнодушных работники благотворительной организации «Лиза Алерт».

Благо, хорошие новости не заставили себя долго ждать: сегодня стало известно, что живого и невредимого ребенка нашли и вернули родителям. Поговаривают, что воровку выдал ее супруг. «Как рассказал на условиях анонимности сотрудник роддома, в полицию позвонил муж предполагаемой похитительницы и сообщил, что ребенок у них дома. По словам информатора, сейчас девочка находится в детской городской больнице», — сообщил источник, не вдаваясь в подробности.

Сейчас виновница скандала находится в изоляторе. Ее дальнейшую судьбу будут решать следователи.

Фото: Pixabay.com, VK