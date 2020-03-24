Известен срок снятия транспортных ограничений с китайского Уханя

Китайские власти с 8 апреля будут готовы снять ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, который считается очагом вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщает во вторник РИА Новости.

"Начиная с полуночи 8 апреля, меры контроля и управления за выездом из Уханя будут сняты, постепенно будет восстановлено внешнее транспортное сообщение", – отмечается в документе.

С 23 января текущего года Ухань пришлось изолировать от внешнего мира из-за вспышки коронавируса. Здесь приостановлено транспортное сообщение, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускают автобусы и водный транспорт, не функционирует аэропорт и железнодорожные вокзалы. Местным жителям запрещено покидать его без особого разрешения, въезд в город осуществляется по тому же принципу. Строго ограничен и режим передвижения по городу.

ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи умерли.

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