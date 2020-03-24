"Яндекс.Такси" добавил в приложение возможность заказа еды

"Яндекс.Такси" тестирует новую версию приложения, в котором на главном экране появилась возможность заказать продукты питания и другие товары первой необходимости, сообщили РИА Новости в компании.

"Яндекс.Такси" начал тестировать новую версию приложения, где на главном экране, помимо заказа такси, грузоперевозок и отправки посылок появятся "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка". В новой версии приложения можно заказать любимое блюдо из ресторана поблизости или срочно купить всё самое нужное для себя, родных и близких", - сказали в компании.

Там уточнили, что новая версия будет доступна в тех городах, где уже работает сервисы "Яндекс.Еда" (33 города в России и Казахстане) и "Яндекс.Лавка" (Москва и Санкт-Петербург).

Компания также указывает, что для экономии времени в приложении есть "быстрые кнопки" для каждого сервиса, а само приложение анализирует предпочтения пользователя: чем больше заказов и поездок, тем точнее "Яндекс.Такси" будет предсказывать, куда заказать такси или доставку из какого ресторана предложить.