Эксперт: каждый пятый офис Москвы может опустеть через два-три месяца

Сделки идут

Длительный карантин в Москве из-за коронавируса может привести к двукратному росту вакантности на офисном рынке, считает заместитель управляющего директора Центра развития недвижимости Becar Asset Management Дарья Канева. В то же время представители других консалтинговых компаний полагают, что офисному рынку столицы ничего не грозит как минимум до конца года, так как оснований для пересмотра договоров аренды пока нет, зато в городе имеется дефицит качественных площадей.

По словам Каневой, в сегодняшних реалиях заключение крупных сделок аренды маловероятно. "Уже известно, что Росгеология заморозила переговоры по аренде 16 тысяч квадратных метров в комплексе Kvartal West на Аминьевском шоссе", - приводит она пример.

Старший директор отдела офисных помещений CBRE Елена Денисова в то же время говорит, что сделки продолжают идти. "Переговоры не заморожены, просто в ряде случаев появились новые вводные, которые требуют дополнительного обсуждения", - поясняет она.

"Мы не можем говорить о том, что сделки массово откладываются. Все переговоры, которые были на финальных стадиях, успешно завершены", - подтверждает партнер, руководитель департамента офисной недвижимости Cushman & Wakefield Наталья Никитина.