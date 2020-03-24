Эксперт оценила сообщения об изменении ставок по ипотеке

Несмотря на то, что ключевая ставка Центробанка осталась на уровне шести процентов, многие кредитные организации предпочли поднять ставки по ипотеке. В результате многие заёмщики могут быть разочарованы, сказала телеканалу «360» президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Ранее СМИ сообщили, что российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам, а некоторые из них заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке.

«Те, кто только думают идти в банк, чтобы получать ипотеку, скорее всего, будут разочарованы. Многие банки уже подняли ставки, несмотря на то, что ключевая ставка ЦБ осталась без изменений — шесть процентов», — отметила Радченко.

При это эксперт подчеркнула, что россиянам придётся жить в новой реальности. «Надо учитывать не только желания, которые были в начале года. Нужно смотреть на сегодняшний день», — пояснила она.