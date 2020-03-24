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Новости » Россия » Эксперт призвал использовать опыт Китая в борьбе с коронавирусом

Эксперт призвал использовать опыт Китая в борьбе с коронавирусом

Эксперт призвал использовать опыт Китая в борьбе с коронавирусом
Руководитель Школы востоковедения, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов рассказал, какие меры Россия могла бы перенять у Китая в настоящий момент для удачной борьбы с коронавирусом COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались. В России, по последним данным, 438 заболевших.

"Во-первых, надо понимать, что открытость и объяснение населению (ситуации) - это, пожалуй, самое важное, чтобы население поняло, что все очень серьезно, но ничего страшного: выполняй стандартные процедуры и ничего не произойдет. Китай потратил, на мой взгляд, миллиарды долларов, чтобы объяснить это через каждую социальную сеть", - сказал Маслов в ходе видеоинтервью, организованного "Парламентской газетой".


Города под покрывалом из вишневых цветов© AFP 2020 / Stringer

Власти Японии из-за распространения коронавирусной инфекции призвали отказаться от проведения обычных в это время года праздников цветущей сакуры, которые традиционно сопровождаются пикниками под деревьями.

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Власти Японии из-за распространения коронавирусной инфекции призвали отказаться от проведения обычных в это время года праздников цветущей сакуры, которые традиционно сопровождаются пикниками под деревьями.

© AFP 2020 / Stringer© REUTERS / Issei Kato

Поход в парк Уэно в Токио в разгар цветения сакуры всегда был испытанием. Места под деревьями занимали за много дней вперед, между расстеленными на земле ковриками невозможно было пройти.

2 из 16

Поход в парк Уэно в Токио в разгар цветения сакуры всегда был испытанием. Места под деревьями занимали за много дней вперед, между расстеленными на земле ковриками невозможно было пройти.

© REUTERS / Issei Kato © AP Photo / Andreea Alexandru

Девушка с котом в парке в Бухаресте.

3 из 16

Девушка с котом в парке в Бухаресте.

© AP Photo / Andreea Alexandru© REUTERS / Issei Kato

В этом году вплоть до выходных парки были полупустые. Некоторые женщины понадеялись на страх остальных перед вирусом и специально для фотосессий под вишнями пришли в нарядных кимоно.

4 из 16

В этом году вплоть до выходных парки были полупустые. Некоторые женщины понадеялись на страх остальных перед вирусом и специально для фотосессий под вишнями пришли в нарядных кимоно.

© REUTERS / Issei Kato© AP Photo / Jacquelyn Martin

В Вашингтоне насчитывается 16 видов сакуры, и сейчас деревья в полном цвету.

5 из 16

В Вашингтоне насчитывается 16 видов сакуры, и сейчас деревья в полном цвету.

© AP Photo / Jacquelyn Martin© AP Photo / Jacquelyn Martin

Однако власти американской столицы из-за распространения коронавируса категорически не рекомендуют приходить в районы, где растет сакура.

6 из 16

Однако власти американской столицы из-за распространения коронавируса категорически не рекомендуют приходить в районы, где растет сакура.

© AP Photo / Jacquelyn Martin© AP Photo / Jose Luis Magana

Многие мероприятия, включая фестиваль цветения сакуры, отменили.

7 из 16

Многие мероприятия, включая фестиваль цветения сакуры, отменили.

© AP Photo / Jose Luis Magana© AP Photo / Jacquelyn Martin

И все-таки некоторые жители Вашингтона не могут отказать себе в удовольствии полюбоваться на вишневые деревья.

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И все-таки некоторые жители Вашингтона не могут отказать себе в удовольствии полюбоваться на вишневые деревья.

© AP Photo / Jacquelyn Martin© AFP 2020 / Behrouz Mehri

В токийском парке Уэно из 800 деревьев сакуры выстроена целая аллея.

9 из 16

В токийском парке Уэно из 800 деревьев сакуры выстроена целая аллея.

© AFP 2020 / Behrouz Mehri© AP Photo / Matthias Schrader

Посетители в парке "Английский сад" в Мюнхене.

10 из 16

Посетители в парке "Английский сад" в Мюнхене.

© AP Photo / Matthias Schrader© AFP 2020 / Kazuhiro Nogi

Ветки деревьев в парке Уэно с обеих сторон от дороги почти соединяются друг с другом, образуя тоннель из розовых и белых цветов.

11 из 16

Ветки деревьев в парке Уэно с обеих сторон от дороги почти соединяются друг с другом, образуя тоннель из розовых и белых цветов.

© AFP 2020 / Kazuhiro Nogi© AP Photo / Gregorio Borgia

В Токио в этом году отмечается самое раннее за все время наблюдений начало цветения сакуры.

12 из 16

В Токио в этом году отмечается самое раннее за все время наблюдений начало цветения сакуры.

© AP Photo / Gregorio Borgia© REUTERS / Dylan Martinez

В Великобритании, несмотря на рекомендации соблюдать социальную дистанцию и самоизоляцию, многие в выходные устремились в парки.

13 из 16

В Великобритании, несмотря на рекомендации соблюдать социальную дистанцию и самоизоляцию, многие в выходные устремились в парки.

© REUTERS / Dylan Martinez© AFP 2020 / Charly Triballeau

Мама с ребенком в парке Ёёги в Токио.

14 из 16

Мама с ребенком в парке Ёёги в Токио.

© AFP 2020 / Charly Triballeau© REUTERS / TT News Agency/Jessica Gow

Посетительница парка в Стокгольме фотографируется на фоне цветущей сакуры.

15 из 16

Посетительница парка в Стокгольме фотографируется на фоне цветущей сакуры.

© REUTERS / TT News Agency/Jessica Gow© REUTERS / Joshua Roberts

Девушка сидит под вишневым деревом в Вашингтоне.

16 из 16

Девушка сидит под вишневым деревом в Вашингтоне.

© REUTERS / Joshua Roberts1 из 16

Власти Японии из-за распространения коронавирусной инфекции призвали отказаться от проведения обычных в это время года праздников цветущей сакуры, которые традиционно сопровождаются пикниками под деревьями.

© AFP 2020 / Stringer2 из 16

Поход в парк Уэно в Токио в разгар цветения сакуры всегда был испытанием. Места под деревьями занимали за много дней вперед, между расстеленными на земле ковриками невозможно было пройти.

© REUTERS / Issei Kato 3 из 16

Девушка с котом в парке в Бухаресте.

© AP Photo / Andreea Alexandru4 из 16

В этом году вплоть до выходных парки были полупустые. Некоторые женщины понадеялись на страх остальных перед вирусом и специально для фотосессий под вишнями пришли в нарядных кимоно.

© REUTERS / Issei Kato5 из 16

В Вашингтоне насчитывается 16 видов сакуры, и сейчас деревья в полном цвету.

© AP Photo / Jacquelyn Martin6 из 16

Однако власти американской столицы из-за распространения коронавируса категорически не рекомендуют приходить в районы, где растет сакура.

© AP Photo / Jacquelyn Martin7 из 16

Многие мероприятия, включая фестиваль цветения сакуры, отменили.

© AP Photo / Jose Luis Magana8 из 16

И все-таки некоторые жители Вашингтона не могут отказать себе в удовольствии полюбоваться на вишневые деревья.

© AP Photo / Jacquelyn Martin9 из 16

В токийском парке Уэно из 800 деревьев сакуры выстроена целая аллея.

© AFP 2020 / Behrouz Mehri10 из 16

Посетители в парке "Английский сад" в Мюнхене.

© AP Photo / Matthias Schrader11 из 16

Ветки деревьев в парке Уэно с обеих сторон от дороги почти соединяются друг с другом, образуя тоннель из розовых и белых цветов.

© AFP 2020 / Kazuhiro Nogi12 из 16

В Токио в этом году отмечается самое раннее за все время наблюдений начало цветения сакуры.

© AP Photo / Gregorio Borgia13 из 16

В Великобритании, несмотря на рекомендации соблюдать социальную дистанцию и самоизоляцию, многие в выходные устремились в парки.

© REUTERS / Dylan Martinez14 из 16

Мама с ребенком в парке Ёёги в Токио.

© AFP 2020 / Charly Triballeau15 из 16

Посетительница парка в Стокгольме фотографируется на фоне цветущей сакуры.

© REUTERS / TT News Agency/Jessica Gow16 из 16

Девушка сидит под вишневым деревом в Вашингтоне.

© REUTERS / Joshua Roberts

По его словам, еще одним важным моментом является налаживание снабжения населения.


"Это введение просто, на мой взгляд, государственного регулирования на какой-то короткий срок по снабжению всем: от масок до продовольствия, контроль за онлайн-площадками, контроль за поведение людей в интернете, борьба со спекуляцией, борьба с мародерством. Это жесточайший просто контроль над всякими фейками и паническими слухами", - сказал Маслов.

По мнению эксперта, еще одним важным моментом, который можно перенять у Китая, - скорость и жесткость реакции на случившееся, что очень важно.


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Добавлено: 24 мар 2020 в 14:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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