Эксперт призвал использовать опыт Китая в борьбе с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались. В России, по последним данным, 438 заболевших.
"Во-первых, надо понимать, что открытость и объяснение населению (ситуации) - это, пожалуй, самое важное, чтобы население поняло, что все очень серьезно, но ничего страшного: выполняй стандартные процедуры и ничего не произойдет. Китай потратил, на мой взгляд, миллиарды долларов, чтобы объяснить это через каждую социальную сеть", - сказал Маслов в ходе видеоинтервью, организованного "Парламентской газетой".
Города под покрывалом из вишневых цветов© AFP 2020 / Stringer
Власти Японии из-за распространения коронавирусной инфекции призвали отказаться от проведения обычных в это время года праздников цветущей сакуры, которые традиционно сопровождаются пикниками под деревьями.
Власти Японии из-за распространения коронавирусной инфекции призвали отказаться от проведения обычных в это время года праздников цветущей сакуры, которые традиционно сопровождаются пикниками под деревьями.© AFP 2020 / Stringer© REUTERS / Issei Kato
Поход в парк Уэно в Токио в разгар цветения сакуры всегда был испытанием. Места под деревьями занимали за много дней вперед, между расстеленными на земле ковриками невозможно было пройти.
Поход в парк Уэно в Токио в разгар цветения сакуры всегда был испытанием. Места под деревьями занимали за много дней вперед, между расстеленными на земле ковриками невозможно было пройти.© REUTERS / Issei Kato © AP Photo / Andreea Alexandru
Девушка с котом в парке в Бухаресте.
Девушка с котом в парке в Бухаресте.© AP Photo / Andreea Alexandru© REUTERS / Issei Kato
В этом году вплоть до выходных парки были полупустые. Некоторые женщины понадеялись на страх остальных перед вирусом и специально для фотосессий под вишнями пришли в нарядных кимоно.
В этом году вплоть до выходных парки были полупустые. Некоторые женщины понадеялись на страх остальных перед вирусом и специально для фотосессий под вишнями пришли в нарядных кимоно.© REUTERS / Issei Kato© AP Photo / Jacquelyn Martin
В Вашингтоне насчитывается 16 видов сакуры, и сейчас деревья в полном цвету.
В Вашингтоне насчитывается 16 видов сакуры, и сейчас деревья в полном цвету.© AP Photo / Jacquelyn Martin© AP Photo / Jacquelyn Martin
Однако власти американской столицы из-за распространения коронавируса категорически не рекомендуют приходить в районы, где растет сакура.
Однако власти американской столицы из-за распространения коронавируса категорически не рекомендуют приходить в районы, где растет сакура.© AP Photo / Jacquelyn Martin© AP Photo / Jose Luis Magana
Многие мероприятия, включая фестиваль цветения сакуры, отменили.
Многие мероприятия, включая фестиваль цветения сакуры, отменили.© AP Photo / Jose Luis Magana© AP Photo / Jacquelyn Martin
И все-таки некоторые жители Вашингтона не могут отказать себе в удовольствии полюбоваться на вишневые деревья.
И все-таки некоторые жители Вашингтона не могут отказать себе в удовольствии полюбоваться на вишневые деревья.© AP Photo / Jacquelyn Martin© AFP 2020 / Behrouz Mehri
В токийском парке Уэно из 800 деревьев сакуры выстроена целая аллея.
В токийском парке Уэно из 800 деревьев сакуры выстроена целая аллея.© AFP 2020 / Behrouz Mehri© AP Photo / Matthias Schrader
Посетители в парке "Английский сад" в Мюнхене.
Посетители в парке "Английский сад" в Мюнхене.© AP Photo / Matthias Schrader© AFP 2020 / Kazuhiro Nogi
Ветки деревьев в парке Уэно с обеих сторон от дороги почти соединяются друг с другом, образуя тоннель из розовых и белых цветов.
Ветки деревьев в парке Уэно с обеих сторон от дороги почти соединяются друг с другом, образуя тоннель из розовых и белых цветов.© AFP 2020 / Kazuhiro Nogi© AP Photo / Gregorio Borgia
В Токио в этом году отмечается самое раннее за все время наблюдений начало цветения сакуры.
В Токио в этом году отмечается самое раннее за все время наблюдений начало цветения сакуры.© AP Photo / Gregorio Borgia© REUTERS / Dylan Martinez
В Великобритании, несмотря на рекомендации соблюдать социальную дистанцию и самоизоляцию, многие в выходные устремились в парки.
В Великобритании, несмотря на рекомендации соблюдать социальную дистанцию и самоизоляцию, многие в выходные устремились в парки.© REUTERS / Dylan Martinez© AFP 2020 / Charly Triballeau
Мама с ребенком в парке Ёёги в Токио.
Мама с ребенком в парке Ёёги в Токио.© AFP 2020 / Charly Triballeau© REUTERS / TT News Agency/Jessica Gow
Посетительница парка в Стокгольме фотографируется на фоне цветущей сакуры.
Посетительница парка в Стокгольме фотографируется на фоне цветущей сакуры.© REUTERS / TT News Agency/Jessica Gow© REUTERS / Joshua Roberts
Девушка сидит под вишневым деревом в Вашингтоне.
Девушка сидит под вишневым деревом в Вашингтоне.© REUTERS / Joshua Roberts1 из 16
Власти Японии из-за распространения коронавирусной инфекции призвали отказаться от проведения обычных в это время года праздников цветущей сакуры, которые традиционно сопровождаются пикниками под деревьями.© AFP 2020 / Stringer2 из 16
Поход в парк Уэно в Токио в разгар цветения сакуры всегда был испытанием. Места под деревьями занимали за много дней вперед, между расстеленными на земле ковриками невозможно было пройти.© REUTERS / Issei Kato 3 из 16
Девушка с котом в парке в Бухаресте.© AP Photo / Andreea Alexandru4 из 16
В этом году вплоть до выходных парки были полупустые. Некоторые женщины понадеялись на страх остальных перед вирусом и специально для фотосессий под вишнями пришли в нарядных кимоно.© REUTERS / Issei Kato5 из 16
В Вашингтоне насчитывается 16 видов сакуры, и сейчас деревья в полном цвету.© AP Photo / Jacquelyn Martin6 из 16
Однако власти американской столицы из-за распространения коронавируса категорически не рекомендуют приходить в районы, где растет сакура.© AP Photo / Jacquelyn Martin7 из 16
Многие мероприятия, включая фестиваль цветения сакуры, отменили.© AP Photo / Jose Luis Magana8 из 16
И все-таки некоторые жители Вашингтона не могут отказать себе в удовольствии полюбоваться на вишневые деревья.© AP Photo / Jacquelyn Martin9 из 16
В токийском парке Уэно из 800 деревьев сакуры выстроена целая аллея.© AFP 2020 / Behrouz Mehri10 из 16
Посетители в парке "Английский сад" в Мюнхене.© AP Photo / Matthias Schrader11 из 16
Ветки деревьев в парке Уэно с обеих сторон от дороги почти соединяются друг с другом, образуя тоннель из розовых и белых цветов.© AFP 2020 / Kazuhiro Nogi12 из 16
В Токио в этом году отмечается самое раннее за все время наблюдений начало цветения сакуры.© AP Photo / Gregorio Borgia13 из 16
В Великобритании, несмотря на рекомендации соблюдать социальную дистанцию и самоизоляцию, многие в выходные устремились в парки.© REUTERS / Dylan Martinez14 из 16
Мама с ребенком в парке Ёёги в Токио.© AFP 2020 / Charly Triballeau15 из 16
Посетительница парка в Стокгольме фотографируется на фоне цветущей сакуры.© REUTERS / TT News Agency/Jessica Gow16 из 16
Девушка сидит под вишневым деревом в Вашингтоне.© REUTERS / Joshua Roberts
По его словам, еще одним важным моментом является налаживание снабжения населения.
"Это введение просто, на мой взгляд, государственного регулирования на какой-то короткий срок по снабжению всем: от масок до продовольствия, контроль за онлайн-площадками, контроль за поведение людей в интернете, борьба со спекуляцией, борьба с мародерством. Это жесточайший просто контроль над всякими фейками и паническими слухами", - сказал Маслов.
По мнению эксперта, еще одним важным моментом, который можно перенять у Китая, - скорость и жесткость реакции на случившееся, что очень важно.