Эль Фаннинг в роли Екатерины II и Николас Холт в образе Петра III в новом трейлере сериала "Великая"

Несколько часов назад видеосервис Hulu представил новый трейлер сатирического сериала "Великая" (The Great), рассказывающего о царствовании императрицы Екатерины II и ее непростых отношениях с мужем Петром III. Главные роли в шоу сыграли Эль Фаннинг и Николас Холт, а режиссерами выступили Гита Патель и Мэтт Шекман, ранее известные зрителям по работе над сериалами "Ведьмак" (The Witcher) , "Доктор Хаус" (House, M.D), "Фарго" (Fargo), "Хорошая жена" (The Good Wife) и другими.





По сюжету сериала юная дочь немецкого князя София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская выходит замуж за российского императора Петра III, принимает православие и переезжает в Россию. Очень скоро Екатерина разочаровывается в своем супруге, который приходился ей троюродным братом, не только как в человеке, но и как в политике.

"Великая" рассказывает о бурной молодости Екатерины II, ее отношениях с непутевым мужем и его свержении с престола. Сериал хоть и основывается на исторических событиях, но снят в форме сатирических зарисовок, полных анахронизмов и неточностей.





Эль Фаннинг в сериале "Великая"





Николас Холт в сериале "Великая"

















В кадре с Фаннинг и Холтом также появляются Фиби Фокс, Адам Годли, Гвилим Ли, Чарити Уэйкфилд и другие. Кстати, создателем, сценаристом и исполнительным продюсером проекта выступила Тони Макнамара, известная зрителям по оскароносному фильму "Фаворитка" (The Favourite).

Эль Фаннинг уже рассказала о выходе трейлера в своем инстаграме, а также поделилась впечатлениями от работы над сериалом:

Всего месяц назад закончилась работа над сериалом, и вот уже премьера трейлера! Играть Екатерину II было для меня величайшим даром. Я многому научилась у этой идеалистичной молодой женщины, медленно добивающейся своей власти в патриархальном мире. Пришло время править Россией по-другому!

Мировая премьера сериала состоится 15 мая, а в России он появится на день позже.