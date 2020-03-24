Южная Корея выделит около $80 миллиардов для помощи бизнесу

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на втором срочном совещании по экономическим вопросам объявил об увеличении до 100 триллионов вон (около 79,7 миллиарда долларов) пакета мер помощи бизнесу, пострадавшему от распространения коронавируса, сообщила президентская администрация РК.

На первом срочном совещании по экономическим вопросам был обнародован крупный пакет мер масштабом в 50 триллионов вон (около 39 миллиардов долларов) для финансовой помощи малому бизнесу.

"Сейчас весь мир в кризисе… но мы обязательно защитим наши фирмы. Объявленные на предыдущем первом совещании "кризисные финансовые меры" масштабом в 50 триллионов вон будут значительно расширены до "срочного вложения средств для спасения фирм" масштабом в 100 триллионов вон. Эти расширенные меры будут касаться не только частных предпринимателей, среднего и малого бизнеса, но и основного бизнеса, субстандартного сектора и топовых компаний", - заявил президент, пояснив, что таким образом сохранятся и рабочие места для населения.

Южная Корея также возобновит работу фонда для стабилизации рынка облигаций в размере 20 триллионов вон, вдвое больше, чем во время мирового финансового кризиса 2008 года. Кроме того, в качестве буфера против оттока капитала будет запущен стабилизационный фонд рынка ценных бумаг на сумму 10,7 триллиона вон, почти в 20 раз больше, чем при кризисе 2008 года, когда было выделено 500 миллиардов вон.

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