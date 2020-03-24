Южная Корея выделит около $80 миллиардов для помощи бизнесу

На первом срочном совещании по экономическим вопросам был обнародован крупный пакет мер масштабом в 50 триллионов вон (около 39 миллиардов долларов) для финансовой помощи малому бизнесу.
"Сейчас весь мир в кризисе… но мы обязательно защитим наши фирмы. Объявленные на предыдущем первом совещании "кризисные финансовые меры" масштабом в 50 триллионов вон будут значительно расширены до "срочного вложения средств для спасения фирм" масштабом в 100 триллионов вон. Эти расширенные меры будут касаться не только частных предпринимателей, среднего и малого бизнеса, но и основного бизнеса, субстандартного сектора и топовых компаний", - заявил президент, пояснив, что таким образом сохранятся и рабочие места для населения.
Южная Корея также возобновит работу фонда для стабилизации рынка облигаций в размере 20 триллионов вон, вдвое больше, чем во время мирового финансового кризиса 2008 года. Кроме того, в качестве буфера против оттока капитала будет запущен стабилизационный фонд рынка ценных бумаг на сумму 10,7 триллиона вон, почти в 20 раз больше, чем при кризисе 2008 года, когда было выделено 500 миллиардов вон.
стопкоронавирус.рф.