Канадская пара скупила все мясо в магазине и начала получать угрозы от соседей

Канадская пара, поддавшись панике из-за пандемии коронавируса, скупила все товары в мясном отделе местного магазина и стала объектом травли, сообщает Telegram-канал "Новости. Как есть".

Около недели назад в сети появился ролик, снятый в муниципалитете Лейк-Кантри в Британской Колумбии. На видео Дэн Маркот с сожительницей стоят на кассе супермаркета Save On Foods рядом с 2 большими тележками, полностью загруженными мясными товарами.

За короткое время ролик стал вирусным, набрал несколько сотен тысяч просмотров в канадском сегменте соцсетей, после чего пара стала получать угрозы расправы от других горожан. Позже Дэн объяснил свое поведение тем, что вместе с подругой поддался панике, увидев огромные очереди в магазинах и сообщения в СМИ, и решил закупиться впрок. Он принес извинения жителям своего города.

На сегодняшний день число подтвержденных случаев COVID-19 в Канаде составляет 1430. Скончались 20 пациентов с коронавирусом.