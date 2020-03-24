Киев заявил о начале переговоров по реструктуризации внешнего долга

На фоне расходов по предотвращению эпидемии нового коронавируса на территории Украины Киев начал переговоры о реструктуризации внешнего долга с международными партнерами. Как пишут «Известия», об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в данный момент в мире идет борьба за деньги, так как все страны пытаются получить помощь или займ. Шмыгаль также добавил, что власти действуют так, как все развитые страны мира — конкурируют за дешевый финансовый ресурс для бюджета.

Тем временем, как передает РИА «Новости», по прогнозу заместителя главы офиса президента Юлии Ковалив, на фоне борьбы с COVID-19 ВВП Украины упадет на 5%, а дефицит госбюджета в 2020 году вырастет до 7% от ВВП, хотя изначально закладывался показатель в 2%.

Ранее сообщалось, что на Украине официально зарегистрировано более 70 случаев нового короновируса.