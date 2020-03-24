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Новости » Общество » Китай объявил о снятии карантина с провинции Хубэй 25 марта

Китай объявил о снятии карантина с провинции Хубэй 25 марта

Китай объявил о снятии карантина с провинции Хубэй 25 марта

В Китае приняли решение о снятии ограничений на въезд и выезд из провинции Хубэй с 25 марта 2020 года. Но в городе Ухань, являющемся административным центром провинции, ограничения снимут только 8 апреля. Как заявил Государственный комитет по делам здравоохранения региона, сославшись на улучшение эпидемиологической обстановки в стране.


Кроме того, в документе прописано снятие ограничения на въезд и выезд в Ухане:


Напомним, что в провинции Хубэй карантин был введен с 23 января 2020 года. А вспышка коронавируса началась в Китае в провинции Хубэй город Ухань.


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Добавлено: 24 мар 2020 в 10:59, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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