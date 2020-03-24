Китай объявил о снятии карантина с провинции Хубэй 25 марта

В Китае приняли решение о снятии ограничений на въезд и выезд из провинции Хубэй с 25 марта 2020 года. Но в городе Ухань, являющемся административным центром провинции, ограничения снимут только 8 апреля. Как заявил Государственный комитет по делам здравоохранения региона, сославшись на улучшение эпидемиологической обстановки в стране.





Кроме того, в документе прописано снятие ограничения на въезд и выезд в Ухане:





Напомним, что в провинции Хубэй карантин был введен с 23 января 2020 года. А вспышка коронавируса началась в Китае в провинции Хубэй город Ухань.