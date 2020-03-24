Кокорин признан лучшим футболистом марта в чемпионате России

Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин был признан лучшим игроком марта в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщается в Twitter РПЛ, пишет RT.

В первом месяце весны Кокорин сыграл четыре матча. В них он забил три мяча и сделал две результативные передачи. «Сочи» при этом победил в трёх из четырёх матчей, в том числе обыграл на своём поле одного из лидеров чемпионата — «Краснодар» (2:0).

В «Сочи» нападающий перешёл на правах аренды из петербургского «Зенита» в феврале 2020 года.

В октябре 2018 года Кокорин был задержан по делу об участии в нескольких драках в центре Москвы. 8 мая 2019 года Пресненский районный суд города Москвы приговорил его к одному году и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В сентябре этого же года футболист был освобождён по процедуре условно-досрочного освобождения и подписал новый контракт с «Зенитом». Однако петербургский клуб не стал дозаявлять нападающего на остаток сезона.