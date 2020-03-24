Комиссия Совета Европы оценит поправки к Конституции в России

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) при Совете Европы приняла письменное мнение по поправке к Конституции РФ, но обнародует его, скорее всего, на сессии в июне, сообщили РИА Новости в секретариате комиссии.

После того, как президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Венецианская комиссия заявила РИА Новости, что готова проанализировать проект поправок. В российской делегации в ПАСЕ сразу после заявления намерение провести анализ назвали "недопустимой попыткой вмешательства во внутренние дела России".