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Новости » Политика » Комиссия Совета Европы оценит поправки к Конституции в России

Комиссия Совета Европы оценит поправки к Конституции в России

Комиссия Совета Европы оценит поправки к Конституции в России
Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) при Совете Европы приняла письменное мнение по поправке к Конституции РФ, но обнародует его, скорее всего, на сессии в июне, сообщили РИА Новости в секретариате комиссии.

После того, как президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Венецианская комиссия заявила РИА Новости, что готова проанализировать проект поправок. В российской делегации в ПАСЕ сразу после заявления намерение провести анализ назвали "недопустимой попыткой вмешательства во внутренние дела России".


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Добавлено: 24 мар 2020 в 10:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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