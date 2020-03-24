Коронавирус: губернатор Ростовской области обратился к землякам

Короновирус в России – новости 24 марта. Губернатор Ростовской области Василий Голубев информирует земляков о состоянии дел в регионе с кроронавирусной инфекцией через социальные сети, опираясь на данные, представляемые соответствующими службами оперативному штабу.

Так, по состоянию на утро 24 марта в Ростовской области не выявлено ни одного случая инфицирования COVID-19. Под наблюдение врачей попали 1033 жителя региона.

Василий Голубев предупредил всех работодателей Дона о необходимости оплаты больничного листа работникам, вынужденным уйти на карантин. Он напомнил, что лист временной нетрудоспособности сейчас можно оформить самостоятельно через интернет-портал «Госуслуги».

Коронавирус в России: по состоянию на конец дня 23 марта количество инфицированных в РФ достигло 438 человек, передает Интерфакс. На данный момент известно о двоих скончавшихся, впрочем, коронавирусная инфекция в их случае усугубила ряд хронических заболеваний, которые привели к летальному исходу.