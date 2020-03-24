Коронавирус: ООН призывает к отмене санкций

Генсек ООН Антониу Гутерриш настаивает на том, чтобы санкции, действующие на данный момент, были отозваны из-за коронавируса.

С таким предложением генеральный секретарь ООН обратился к странам «Большой двадцатки», пояснив, что сейчас не время враждовать, а время объединяться против общей беды, пишет Лента.

Антониу Гутерриш поясняет, что даже временное перемирие между странами позволит обеспечить, нуждающихся граждан в своевременном и качественном медицинском обслуживании. Также отмена санкций сможет устранить периодические перебои с продовольствием, что очень важно, учитывая ситуацию.

Генсек, в целом, призывает к совместной борьбе с пандемией, и предлагает всем объединиться и быть более сознательными на фоне коронавируса.