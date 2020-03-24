Лев Лещенко попал в больницу с подозрением на коронавирус

Артист почувствовал недомогание и решил обратиться к специалистам. После обследования у Льва Лещенко выявлено подозрение на воспаление легких, которое могло быть вызвано вирусом нового типа.

Директор артиста Олег Дмитриев подтвердил, что певец решил самостоятельно обратиться в больницу. «Поскольку не могли вызвать врача домой, Лев Валерьянович — а мы уже отсидели 10 дней в самоизоляции — поехал сам. Заехал в одну клинику, в другую, посоветовали в Коммунарку. Лег туда на обследование. Вроде есть подозрение на воспаление легких, а остальное будет известно через три дня», — отметил представитель певца.

Также сообщалось, что вместе с артистом в больницу попала его жена Ирина. Пока эта информация не подтверждена, но ранее друг звездной семьи Владимир Винокур заявлял, что Лещенко с супругой в последнее время из России не выезжали.





С Ириной Багудиной Лев Валерьянович счастлив в браке уже более 40 лет. Пара познакомилась в 1976 году в Сочи, где певец был на гастролях. Лещенко было тогда 34 года, а Ире — 22. Разница в возрасте не помешала бурному роману, который вскоре перерос в брак. Лещенко не раз говорил, что вторая жена стала его любовью на всю жизнь.

До Ирины Лев Валерьянович жил в браке с Аллой Абдаловой. Она без разговоров отпустила мужа, узнав, что он встретил другую женщину.

«Я решил не откладывать неприятный разговор в долгий ящик, а прямо из аэропорта, где оставил Ирину, направился в Сокольники — к Алле. Наши с ней отношения, даже несмотря на то, что мы после последнего разрыва решили восстановить нашу семью, все равно были надломлены и практически никакого тепла уже не несли. Но даже в этой ситуации нужно определенное мужество. Но вот щелкает замок, и Алла открывает дверь. Абсолютно без эмоций она выставила два моих чемодана на лестничную площадку и сказала: «Забирай свои вещи. Прощай, Лева». И захлопнула дверь. Видимо, доброжелатели уже сообщили ей все подробности моих сочинских гастролей», — вспоминал артист.

А вот с Винокуром Лещенко знаком еще с института. Юморист из-за шутки Льва Валерьяновича едва не упустил возможность поступить в учебное заведение.

«Помню, стою, жду своей очереди, чтобы пройти вступительные испытания. Тут ко мне подходит молодой человек и спрашивает, собираюсь ли я поступать? Он тогда сказал мне, что является членом приемной комиссии, пригласил в какую-то аудиторию, где я кривлялся перед ребятами, как мог. Показывал им номера, пел, танцевал. В итоге он сказал мне, чтобы я приходил завтра. На следующий день мой будущий наставник на меня накинулся с расспросами, почему я не пришел на очередной вступительный экзамен. Тогда-то я и понял, что Лева меня разыграл», — делился Винокур в студии программы «Привет, Андрей!».

Фото: Сергей Джевахашвили