Linkin Park даст онлайн-концерт, посвященный альбому "Hybrid Theory"

Музыканты из американской рок-группы Linkin Park опубликовали в инстаграме пост, в котором сообщили, что уже сегодня все желающие смогут посмотреть их онлайн-концерт.

"Присоединяйтесь к нам, чтобы отпраздновать 20-летие альбома "Hybrid Theory". Вы сможете посмотреть на ранее не изданные концертные съемки, сделанные в 2001 году", — говорится в сообщении группы.

YouTube-канале Linkin Park. Несмотря на то, что до начала концерта еще несколько часов, пользователи уже делятся эмоциями в комментариях.

"Я сплю? Или это реальность? Жду", — заявил @Dimeroka.

"Наверняка это будет зрелищно. Как раз то, что нам нужно в такое непростое время", — считает @Alison Shepardson.

"Я сначала подумала, что мне показалось. Жду с нетерпением!" — написала @Олик Гасюченко.

Альбом "Hybrid Theory" был представлен в 2000 году. Пластинка имела коммерческий успех. Так, за первый год было продано более пяти миллионов копий, а в 2005 году он приобрел "бриллиантовый" статус. Сборник находился на первых позициях чарта Billboard 200 и других музыкальных рейтингах в разных странах.