Лунный день сегодня 24 марта 2020 года

Каждый лунный день дарит нам новые возможности и шансы на победу. А подсказки астрологов помогают не упустить знаки судьбы. Особенно это актуально сегодня, когда начнется Новолуние.

Новолуние — особенное время, когда обновляется не только лунная энергетика, но и многие сферы жизни. По словам астрологов, 23 марта пройдет без особых потерь, но возможны неприятности. Чтобы смягчить этот сложный день, постарайтесь не затевать новых проектов и не принимать судьбоносных решений. Даже если авантюрная Луна в Овне будет разжигать в вас желание перемен, следуйте подсказкам лунного календаря — они помогут обойти подводные камни этого дня.

Фаза Луны: 30−1 лунные стуки. Сегодня сохраняется потребность в безопасности: Новолуние в Овне оставит многие вопросы без ответа. Ближе к вечеру негатив спадет, а логика и чутье сольются воедино. Могут поступить интересные предложения, выйти на связь нужные люди, открыться пути.

Магнитные бури: возможны небольшие колебания магнитосферы, однако угроза магнитной бури минимальна.

Благоприятные дела в Новолуние:

работа над собой;анализ прошлых событий;практики, направленные на очищение энергетики;духовный рост и поиски новых ориентиров.

Опасности и риски в Новолуние:

Домашние дела при Луне в Овне

сомнения в себе, деструктивные мысли;участие в затяжных конфликтах;злоупотребление вредными привычками;соперничество и борьба.

Овен благосклонен к тем, кто распределяет дела. Утром хорошо помыть посуду, а вечером — прибраться в доме. Главное придерживаться графика уборки и не нагружать себя сверх нормы. И помните: в Новолуние можно избавиться от всего лишнего и ненужного в жизни, всего лишь превратив уборку в действенный ритуал на избавление от негатива.

Работа и деньги во вторник

Все рабочие и профессиональные дела сегодня начнут претерпевать изменения, причем положительного характера. Появится больше свободы и возможностей для реализации идей. Важно почувствовать и поймать волну перемен, а еще лучше — поддаться ей, не устраивая препятствия из прошлого опыта. В денежной сфере также обрисовываются положительные изменения: благодаря смелым и целеустремленным вложениям доходы могут неожиданно возрасти, а расходы — сократиться. День удачен для продаж и приобретений.

Внешний вид по лунному календарю

Энергичный и смелый Овен подкрепляет жажду перемен и экспериментов. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют выбирать яркие наряды, смешивать спокойные и яркие оттенки, экспериментировать с цветами из одной палитры и сочетать необычные вещи в одном образе. К наряду обязательно стоит добавить акцентные украшения, лучше всего — из золота.

Любовь и отношения сегодня

В отношениях предстоит играть роль первой скрипки. Астрологи советуют придерживаться доверительного, чуть ли не родственного стиля общения, со всеми, с кем придется иметь дело. С такой тактикой легко получится уладить возможные личные неприятия и разногласия.

В любви можно немного рискнуть и нарушить правила. Сегодня небольшие шалости полезны: они помогут переключить внимание с проблемы на ее решение, собраться с силами и перевернуть горы на пути к цели.

Настроение и здоровье 24 марта

В это Новолуние Луна и Овен очень постараются, чтобы мы почувствовали, каково это — жить насыщенной жизнью. Будьте готовы к тому, что на поверхность выйдут кармические узлы, негативные установки и тайные страхи. Наша задача — избавиться от них. Если дадите такую установку, все сразу же исполнится, а радость и счастье станут верными спутниками.

За исключением тех, кто уже успел подхватить какие-либо заболевания, беспокоиться о здоровье не стоит. Все в обычном штатном режиме: витамины, крепкий сон и меры защиты — главные лекарства и спасители.