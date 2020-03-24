Лунный календарь окрашивания волос на апрель 2020 года

Весна — время преображения, и помочь в этом может окрашивание. Сменив цвет волос в благоприятные для этого дни, каждый сможет привлечь в жизнь позитивные перемены и внимание нужных людей.

В лунном календаре окрашивания волос на апрель 2020 года каждый найдет полезные рекомендации, благодаря которым сможет поухаживать за локонами и посетить салон красоты без ущерба для здоровья. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют тщательно выбирать оттенки, чтобы каждое окрашивание стало не только приятной процедурой, но и помогло привлечь нужные перемены, зарядиться бодростью и уверенностью.

1, 2 апреля: в начале месяца, когда растущая Луна пребывает в Раке, окрашивание волос поможет навести порядок в мыслях. Натуральные красители помогут сохранить природный блеск и защитят локоны.

3, 4 апреля: под влиянием Зодиакального Льва окрашивание волос в темные оттенки поможет собраться с мыслями и сосредоточиться на решении важных вопросов. Астрологи рекомендуют окрашивать волосы в утренние часы, чтобы хорошее настроение помогло справиться с мелкими неурядицами.

5, 6 апреля: Луна в Деве пробудет два дня, однако красить локоны лучше 5 числа. В этот день благодаря смене цвета получится найти способ поправить материальное положение. 6 числа окрашивание может привести к неприятностям.

7, 8 апреля: Полнолуние 8 апреля — прекрасный день для защиты от проблем. В это время красить локоны стоит в темные тона. 7 числа смена цвета волос поможет победить и получить награду за приложенные усилия.

9, 10 апреля: на убывающей Луне красить волосы стоит в светлые оттенки. Благодаря этому получится обрести гармонию и справиться с перепадами настроения, в которых виновно созвездие Скорпиона.

11, 12 апреля: Луна в Стрельце — время побед, и для того, чтобы найти общий язык с деловыми партнерами, волосы осветляют. Произвести впечатление поможет и окрашивание в технике балаяж с переходом от более темного блонда к светлому.

13, 14 апреля: 13 апреля окрашивание волос будет неуместным и может стать причиной дурного настроения. 14 числа благодаря незначительной смене оттенка удастся привлечь в жизнь перемены к лучшему.

15, 16 и 17 апреля: под влиянием Водолея красить волосы можно, однако делать это лучше у проверенного мастера, чтобы результат радовал долгое время, а выбранный оттенок подчеркивал красоту.

18, 19 апреля: Луна в Рыбах — довольно опасное время для экспериментов. Окрасив волосы в эти дни, нужно быть готовыми к конфликтам и разногласиям, поэтому поход к стилисту лучше отложить.

20, 21 и 22 апреля: смена цвета волос во время пребывания убывающей Луны в Овне поможет справиться с сомнениями и стать смелее. Новый оттенок придаст сил и станет источником хорошего настроения.

23, 24 апреля: привлечь денежную энергетику в дни, когда Луна находится в Тельце, поможет окрашивание в светлые оттенки. Энергетика Новолуния 23 апреля поможет привлечь благополучие.

25, 26 и 27 апреля: тем, кому хочется обрести стабильность и разобраться с волнующими вопросами, астрологи рекомендуют сменить оттенок волос. Натуральные красители позволят сохранить сияние локонов и придадут естественный блеск.

28, 29 апреля: два дня Луна пробудет в Знаке Рака, однако красить волосы стоит только 28 числа. Смена цвета 29 апреля может повлечь за собой перепады настроения.

30 апреля: справиться с недоброжелателями и стать незаметными для них помогут темные оттенки. Окрашивание локонов можно доверить близким.