Медведев назвал способ борьбы с ложными сведениями о коронавирусе

В социальных сетях распространяется много ложных сведений о коронавирусе, лучшим ответом будет спокойная и качественная информационная работа, открытая, но не нагнетающая ситуацию, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

"Понятно, что борьба с этой пандемией требует очень серьезной информационной работы, причем квалифицированной, открытой и в то же время без нагнетания. Сейчас в социальных сетях – не только у нас, но и в других странах – много самой разной, подчас ложной информации, которая только провоцирует напряжение. Лучшим противовесом такого рода настроениям будет наша с вами спокойная работа, качественная работа", - заявил Медведев во вторник на встрече с кандидатами на должности секретарей региональных отделений ЕР.

Он уточнил, что такую работу еще предстоит наладить в регионах.

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