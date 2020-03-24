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Меган Маркл получила предложение работы от создателей мультсериала "Симпсоны"

Меган Маркл получила предложение работы от создателей мультсериала "Симпсоны"

После официального ухода "в отставку" 38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри обретут финансовую независимость от британской королевской семьи и будут готовы рассматривать самые разные предложения по работе. К счастью, супруги всегда останутся востребованными на бирже труда, ведь многие крупные компании сами мечтают с ними сотрудничать.

Так, недавно создатели популярного мультипликационного сериала "Симпсоны" (The Simpsons) заявили, что хотели бы предложить Меган Маркл озвучить одну из ролей в их шоу. Американский продюсер Эл Джин рассказал, что пока не обращался с этим предложением напрямую к герцогине, однако обратился к ней и ее супругу в издании The Radio Times:

Я слышал, что Меган хотела бы поработать в озвучке фильмов. Так что если вы это читаете — позвоните нам!


Меган Маркл и принц Гарри

Напомним, что ранее в сети уже появлялась информация о том, как Меган Маркл и принц Гарри собираются зарабатывать на жизнь после официального сложения с себя королевских обязанностей, которое вступит в силу уже 31 марта. Источники, близкие к супругам рассказывали, что те займутся производством и озвучиванием документальных фильмов на социально значимые темы для Netflix.

Кроме того, в ближайших планах герцогини сотрудничество с Givenchy и другими модными брендами, а также озвучивание фильмов для компании Disney, контракт с которой уже подписан.


Меган Маркл

Напомним, что до встречи с принцем Гарри Меган Маркл снималась в кино и сериалах и прославилась благодаря роли в шоу "Форс-мажоры" (Suits). После женитьбы на Гарри Меган пришлось отказаться от актерской карьеры, однако она неоднократно признавалась, что сильно скучает по своей профессии. Поэтому не исключено, что после отказа от королевских обязанностей Меган захочет вернуться к любимому делу, хоть и частично.



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Добавлено: 24 мар 2020 в 16:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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