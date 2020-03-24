Мерьем Узерли объяснила, почему ушла из сериала «Великолепный век»

Мерьем Узерли долго отказывалась говорить о причинах, вынудивших ее покинуть сериал «Великолепный век». Как оказалось, актриса не смогла справиться с напряженным ритмом работы. Из-за бесконечных съемок она перестала чувствовать себя счастливой, поэтому и ушла из проекта.

В 2011 году Мерьем Узерли стала известна на весь мир — и все благодаря сериалу «Великолепный век». Проект пользовался огромной популярностью, но после третьего сезона исполнительница главной роли исчезла из кадра. Тогда ходили противоречивые слухи о причинах увольнения Мерьем. Сама артистка объясняла произошедшее тем, что просто устала от бесконечных съемочных дней.

Теперь же Узерли решила подробно объяснить, почему в 2013 году она сбежала в Берлин. По словам звезды, у нее начался личностный кризис из-за постоянной занятости на работе. Мерьем чувствовала себя заложницей съемочного процесса и больше не могла с этим мириться. «Только теперь спустя семь лет я могу спокойно говорить об этом. Мне пришлось уйти из сериала, потому как я начала чувствовать себя роботом. Пыталась быть идеальной и выполнять работу на отлично. Говорила себе: «Мерьем, ты машина, и ты сделаешь эту работу», — призналась актриса.





После отъезда Мерьем создателям сериала пришлось в срочном порядке искать ей замену. В результате Вахиде Перчин появилась на экране, преобразившись в постаревшую Хюррем Султан. Сама же Узерли еще долго не могла вернуться к нормальному образу жизни.

«Я чувствовала себя виноватой и эмоционально истощенной. У меня был нервный срыв, но благодаря поддержке близких я справилась. Теперь эта история осталась в прошлом», — объяснила артистка.

Вся эта история негативно сказалась на карьере Мерьем. Многие продюсеры еще долго отказывались работать с актрисой, считая ее непостоянной и безответственной. Лишь со временем Узерли смогла доказать, что ей можно доверить серьезные роли. Сейчас звезда часто участвует в турецких проектах, снимается и в немецких фильмах, так как живет в Берлине.

Звезда воспитывает маленькую дочь, с отцом которой, бизнесменом Джаном Атешем, рассталась еще будучи беременной. Сейчас звезда старается сделать все, чтобы ребенок не чувствовал дефицита родительской любви.

А вот о личной жизни артистки нет никакой информации. Периодически Мерьем приписывают романы с известными бизнесменами и актерами, но она предпочитает скрывать отношения. На красных ковровых дорожках Узерли появляется преимущественно в одиночестве, да и в интервью не упоминает о бойфрендах, придерживаясь мнения, что счастье любит тишину.

По материалам Aksam.com

Фото: кадр из сериала «Великолепный век», Instagram