МИД призвал снять с Ирана санкции, мешающие борьбе с COVID-19

Россия призывает США незамедлительно снять с Ирана санкции, мешающие борьбе с COVID-19, говорится в сообщении МИД РФ по итогам телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Министры обсудили вопросы, связанные с коронавирусной пандемией, и высоко оценили двустороннее сотрудничество в противодействии этому глобальному вызову. "Сверены часы" по соответствующим мерам и инициативам на площадках международных организаций, включая ООН.

"Лавров подчеркнул, что Российская Федерация решительно призывает Вашингтон незамедлительно снять свои антигуманные санкции, мешающие соответствующим правительствам полноценно бороться с COVID-19", - отмечается в сообщении.

Афганистане.