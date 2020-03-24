Минобороны получит 8,8 млрд рублей на строительство 16 инфекционных центров

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Правительство России выделяет Минобороны из резервного фонда почти 9 миллиардов рублей на строительство 16 инфекционных модульных центров. Это следует из распоряжения на портале правовой информации.

«Выделить… бюджетные ассигнования в размере 8,8 млрд рублей на строительство в рамках государственного оборонного заказа 16 инфекционных центров на базе модульных быстровозводимых конструкций», — сказано в документе.

Центры будут строиться для оказания медпомощи больным из числа военнослужащих. Отчитаться ведомство должно до 1 февраля 2021 года.

На сегодняшний день специальные отделения для лечения инфицированных COVID-19 подготовлены в 32 госпиталях Минобороны.

По последним данным, в мире заразилось коронавирусом около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, более 90 тысяч человек находятся под наблюдением.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в Российской армии случаев заражения не выявлено, а призывная компания на весну 2020 года переноситься из-за коронавируса не будет.