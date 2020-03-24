Минобороны России выделено 9 млрд рублей на инфекционные центры

Правительство России распорядилось выделить Минобороны 8,8 млрд рублей из резервного фонда на строительство 16 инфекционных модульных центров. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном сегодня, 24 марта, на портале правовой информации.

«Выделить Минобороны России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 8,8 млрд рублей на строительство в рамках государственного оборонного заказа 16 инфекционных центров на базе модульных быстровозводимых конструкций», — указано в документе.

ИА Newstes напоминает, по информации Минобороны РФ, на сегодняшний день в 32 госпиталях подготовлены специальные отделения для лечения инфицированных коронавирусом.