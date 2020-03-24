Минтруд разъяснил особенности "удаленки" при карантине

Министерство труда и социальной защиты объяснило порядок организации удаленной работы в условиях распространения нового коронавируса Covid-19.

Ведомство рекомендовало работодателям перевести сотрудников на "удаленку", обеспечив всем необходимым для выполнения обязанностей. Если руководитель не идет на этот шаг, сотрудник может сам попросить временно перейти на удаленный режим работы, но ему могут отказать. Причем при изменении места выполнения рабочих задач уровень оплаты труда меняться не должен.

Кроме того, допускается возможность удаленного заключения трудового договора при условии использования усиленной квалифицированной электронной подписи. Удаленное расторжение трудового договора также предусматривается.

Ранее Ruposters опубликовал инструкцию о том, как перейти на удаленную работу без потери денег.



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