Минздрав пересмотрит алгоритм проведения тестирования на коронавирус

В Минздраве продолжат пересматривать алгоритм проведения тестирований на новый коронавирус Covid-19. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге.Ляшко отметил, что в Минздраве создана рабочая группа, которая пересматривает стандарт оказания медицинской помощи."Мы сегодня будем пересматривать и алгоритм тестирования. Также пересматриваются и подходы к лечению, к оказанию медицинской помощи, к санитарной сортировке. Будут четко прописаны критерии, кто, и когда, и как должен быть госпитализирован или переведен в отделение интенсивной терапии", - заявил он.