Мишустин уволил Жарова с поста главы Роскомнадзора по его просьбе

Глава правительства России Михаил Мишустин освободил от исполнения обязанностей главы Роскомнадзора Александра Жарова. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

В документе говорится, что решение об увольнении было принято по просьбе самого Жарова.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин сказал ТАСС, что Жаров во время своей работы в Роскомнадзоре пользовался огромным авторитетом в индустрии.

«Александра Александровича отличало то, что, будучи главой контрольного ведомства — а контролеров традиционно не любят — он, тем не менее, пользовался очень большим авторитетом и уважением в индустрии. Потому что все знали, что он, во-первых, очень профессионален и глубоко разбирается в вопросе, а во-вторых, он в принципе всегда проявлял себя как очень справедливый и понимающий человек… Специфика его работы заключалась в том, что он пытался не столько карать, сколько договариваться с индустрией о соблюдении правил игры, и никогда не «стрелял без предупреждения», — сказал Волин.

О скором уходе Жарова с поста главы ведомства ранее сообщали РБК источники. По их данным, он может возглавить «Газпром-Медиа».

Собеседники издания также утверждали, что претендентом на место Жарова является глава управления президента России по применению информационных технологий и развитию электронной демократии Андрей Липов. До 2012 года он работал в Минкомсвязи, где возглавлял департамент госполитики в области создания и развития электронного правительства и департамент госполитики в области ИТ. В этот же период замглавы ведомства был Жаров.



Холдинг «Газпром-Медиа с 2015 года до формирования правительства Михаила Мишустина возглавлял Дмитрий Чернышенко. В январе он перешел на пост вице-премьера.



