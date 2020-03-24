Мишустин уволил Жарова с поста главы Роскомнадзора по его просьбе

Глава правительства России Михаил Мишустин освободил от исполнения обязанностей главы Роскомнадзора Александра Жарова. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
В документе говорится, что решение об увольнении было принято по просьбе самого Жарова.
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин сказал ТАСС, что Жаров во время своей работы в Роскомнадзоре пользовался огромным авторитетом в индустрии.
О скором уходе Жарова с поста главы ведомства ранее сообщали РБК источники. По их данным, он может возглавить «Газпром-Медиа».
Собеседники издания также утверждали, что претендентом на место Жарова является глава управления президента России по применению информационных технологий и развитию электронной демократии Андрей Липов. До 2012 года он работал в Минкомсвязи, где возглавлял департамент госполитики в области создания и развития электронного правительства и департамент госполитики в области ИТ. В этот же период замглавы ведомства был Жаров.
Холдинг «Газпром-Медиа с 2015 года до формирования правительства Михаила Мишустина возглавлял Дмитрий Чернышенко. В январе он перешел на пост вице-премьера.