На Кубе уже двое россиян, болеющих коронавирусом

Еще одна гражданка России, прибывшая в середине марта на Кубу, помещена в местную больницу из-за заражения коронавирусом нового типа. Об этом сегодня, 24 марта, сообщил минздрав республики.

«Подтверждено заражение коронавирусом … у гражданки России в возрасте 60 лет, — говорится в заявлении ведомства. Она прибыла в страну 15 марта из Доминиканской Республики. 18 марта проявились симптомы».

Как сообщало ИА Newstes , накануне стало известно о госпитализации на Кубе гражданина России в возрасте 45 лет, прибывшего на остров из Парижа. По словам руководителя департамента эпидемиологии Минздрава Кубы Франсиско Дурана Гарсии, был госпитализирован гражданин России 45 лет, обратившийся за помощью 20 марта. 21 марта у него было подтверждено заражение коронавирусом, его сразу же поместили в больницу. Пациент находится в критическом, но стабильном состоянии, сказал представитель ведомства.

По данным кубинского минздрава, 23 марта в стране было подтверждено 8 случаев заражения Covid-19, в общей сложности их количество составило 48. Стабильное клиническое течение наблюдается у 45, а три случая остаются серьезными. Один пациент выздоровел и выписан домой, еще 1229 пациентов находятся в больнице для клинико-эпидемиологического надзора.