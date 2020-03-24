На объектах Минсельхоза будут проверять наличие вирусов и токсичных химикатов

Тема: Какие законы вступают в силу

Службы безопасности на объектах Минсельхоза будут пресекать ввоз и применение токсичных химикатов, вирусов, патогенных бактерий и отравляющих веществ. Соответствующее постановление правительства вступает в силу 24 марта.

Документ вносит изменения в требования к антитеррористической защищённости объектов и территорий Министерства сельского хозяйства РФ. К таким объектам относятся здания, сооружения, инженерные системы. Перечень требований безопасности существенно расширяется. Службы безопасности должны будут, в частности, выявлять и предотвращать несанкционированный пронос, провоз и применение токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов. К последним относятся различные вирусы, бактерии, хламидии, генно-модифицированные вещества. Эти требования касаются и получения почтовых отправлений.

Также устанавливается обязанность санкционированного допуска на объекты Минсельхоза посетителей и транспортных средств и контроля за состоянием помещений, которые используются для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

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