Названы самые популярные у россиян продукты во время эпидемии коронавируса

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Гречка стала самым популярным у россиян продуктом питания во время эпидемии коронавируса. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на исследование Nielsen.

Как отмечают специалисты, во вторую неделю марта торговые сети показали самые высокие продажи за 2020 год после новогодних праздников. Наибольшим спросом на волне паники у жителей России пользовались продукты длительного хранения. Так, помимо гречки россияне скупали рис, пельмени и сахар. Также в топ-10 самых популярных товаров попали мясные консервы, макароны, молоко, туалетная бумага, мыло, влажные салфетки.

Во вторую неделю марта продажи гречки выросли на 66 процентов к аналогичному периоду прошлого года. Продажи риса взлетели на 64 процента, сахара — на 56 процентов, мясных консервов — на 54 процента. Среди непродовольственных товаров лидерами роста оказались влажные салфетки, продажи которых также взлетели на 54 процента. В пределах 10-15 процентов вырос спрос на пиво и водку.

Между тем Минсельхоз и Минпромторг отмечают падение спроса на крупы, макароны и консервы в России в последнюю неделю марта. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что обстановка на продовольственном рынке страны стабильная, дефицита продуктов не наблюдается, пишет ТАСС.