Не допустить коронавирус: Киев потерял 750 тысяч тестов и запросил помощи у НАТО

Киев попросил помощи у НАТО в недопущении распространения коронавируса в рядах Вооруженных сил Украины, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Североатлантического альянса.

В сообщении говорится, что украинское руководство 23 марта направило свой запрос в структуру, подчиненную НАТО – Евроатлантическому координационному центру реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (ЕКЦРСБК). В свою очередь функционеры ЕКЦРСБК направили запросы в страны-члены НАТО и дружественные блоку государства с просьбой, цитата из пресс-релиза:





Ни сроки поставок помощи, ни ее объем в запросах не указаны.

При этом украинский депутат от правящей партии «Слуга народа» Александр Дубинский сообщил, что в стране потерялись 750 тысяч тестов на коронавирус, которые прибыли в Киев из китайского Гуанчжоу. Он обвинил офис президента в намеренном раскачивании ситуации, что региональные власти «расхватают» имеющиеся тесты по родным и близким. Господин Дубинский убежден, что, таким образом, действующая власть хочет скрыть ничтожно мало количество средств диагностики. С его слов, тестов Украине хватит на несколько дней, передает ФАН.