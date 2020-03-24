Показать меню
Актуально
Студия Marvel задумала разорвать контракт с отказавшейся от Студия Marvel задумала разорвать контракт с отказавшейся от карантина актрисой В Великобритании объявили всеобщий карантин В Великобритании объявили всеобщий карантин В Польше приговорили пророссийских террористов, поджегших В Польше приговорили пророссийских террористов, поджегших Венгерский культурный центр в Ужгороде 61-летняя Мадонна оголила грудь в ванной 61-летняя Мадонна оголила грудь в ванной Жаров оценил свою работу в Роскомнадзоре Жаров оценил свою работу в Роскомнадзоре Новолуние 24 марта 2020 года: что можно и что нельзя делать Новолуние 24 марта 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день Белоруссия решила ответить на учения НАТО Белоруссия решила ответить на учения НАТО «Абрамович стоял ко мне в очереди» – сколько зарабатывал «Абрамович стоял ко мне в очереди» – сколько зарабатывал личный фотограф Бориса Ельцина СМИ: участники группы BTS будут давать уроки корейского СМИ: участники группы BTS будут давать уроки корейского поклонникам Белорусским предприятиям могут предоставить налоговые Белорусским предприятиям могут предоставить налоговые каникулы Названы профессии с самыми высокими зарплатами в российских Названы профессии с самыми высокими зарплатами в российских регионах В Великобритании начинаются испытания на животных вакцины В Великобритании начинаются испытания на животных вакцины против коронавируса, в апреле перейдут к испытаниям на людях Трамп рассказал, когда США "откроются" для бизнеса Трамп рассказал, когда США "откроются" для бизнеса Раскрыты подробности нового фильма о Путине-шпионе Раскрыты подробности нового фильма о Путине-шпионе
Новости » Технологии » Неопознанный объект, стреляющий огненными шарами удивил пассажира самолета

Неопознанный объект, стреляющий огненными шарами удивил пассажира самолета

Неопознанный объект, стреляющий огненными шарами удивил пассажира самолета

Довольно странное явление в небе увидел пассажир самолета. Он не растерялся и снял на видео интересный объект, появившийся в небе.

Коммерческий лайнер совершал свой полет на достаточно большой высоте, именно тогда в поле зрения одного из пассажиров попал странный объект в небе. По своей форме он напоминает НЛО и скорее всего, принадлежит внеземной цивилизации. Также четко видно, что объект выпускает странные огненные шары, которые образуют треугольник.

На видео видно, что НЛО около трех минут не отстает от самолета и не собирается скрыться и остаться незамеченным. Кто управлял данной машиной, и цель визита этого корабля остались неизвестными. Остается лишь только догадываться. Пассажир самолета решил поделиться своими наблюдениями и выложил интересное видео в сеть, сообщает earth-chronicles.


Материалы по теме:

Пришельцы без крыльев пролетели быстрее самолета над Чебаркулем
Черный «алмазный» летающий объект удивил жителей Колорадо
НЛО над Липецком: горожане запечатлели полет яркого объекта с длинным «хвостом»
Уфолог предоставил сенсационное видео загадочного НЛО «патрулировавшего» дороги
Добавлено: 24 мар 2020 в 03:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Загрузка...
Добавить комментарий

Популярное на сегодня
еще новости

Студия Marvel задумала разорвать контракт с отказавшейся от карантина актрисой

Студия Marvel задумала разорвать контракт с отказавшейся от карантина актрисой

24 мар 02:07Шоу-бизнес
Эванджелин ЛиллиФото: Rich Fury / Getty ImagesСтудия Marvel задумала разорвать контракт с актрисой Эванджелин Лилли, отказавшейся от соблюдения карантинного режима из-за пандемии далее..
В Великобритании объявили всеобщий карантин

В Великобритании объявили всеобщий карантин

24 мар 02:00В мире
Фото: Kirsty Wigglesworth / APПремьер-министр Великобритании объявил о введении всеобщего карантина в стране. Его слова передает РИА Новости. Британцам разрешат выходить на улицу далее..
В Польше приговорили пророссийских террористов, поджегших Венгерский культурный центр в Ужгороде

В Польше приговорили пророссийских террористов, поджегших Венгерский культурный центр в Ужгороде

24 мар 02:14Украина
Суд в Польше вынес приговоры трем гражданам страны ультраправого и пророссийского направления, признанных виновными в поджоге Венгерского культурного центра в Ужгороде 8 февраля далее..
61-летняя Мадонна оголила грудь в ванной

61-летняя Мадонна оголила грудь в ванной

24 мар 02:35Шоу-бизнес
Мадонна опубликовала обнаженное видео из ванной и призвала поклонников ответственно относится к своему здоровью в период распространения коронавируса. Однако поклонники обратили далее..
Жаров оценил свою работу в Роскомнадзоре

Жаров оценил свою работу в Роскомнадзоре

24 мар 02:28Россия
Александр ЖаровФото: Евгения Новоженина / РИА НовостиБывший глава Роскомнадзора Александр Жаров оценил свою работу в Роскомнадзоре (РКН). Его слова передали в пресс-службе далее..
Новолуние 24 марта 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день

Новолуние 24 марта 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день

24 мар 02:21Новости на сегодня
Новолуние — необычное время, приносящее перемены, которые обнуляют неудачи и старые счеты, помогают начать жизнь с чистого листа. В марте это будет особенно важно. Новолуние в далее..



Лента новостей
Раскрыты подробности нового фильма о Путине-шпионе

61-летняя Мадонна оголила грудь в ванной

Жаров оценил свою работу в Роскомнадзоре

Новолуние 24 марта 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день

В Польше приговорили пророссийских террористов, поджегших Венгерский культурный центр в Ужгороде

Студия Marvel задумала разорвать контракт с отказавшейся от карантина актрисой

В Великобритании объявили всеобщий карантин

Трамп рассказал, когда США "откроются" для бизнеса

Всем сидеть дома: Джонсон отправил британцев на трехнедельный карантин

Последний самолет ВКС прибыл на авиабазу ВВС под Римом

"Волонтеры Победы" запустили онлайн-обучение для активистов

Титов направил ВС проект по передаче экономических дел суду присяжных

Мясников предсказал пандемию нового коронавируса за месяц до его появления

В США родители до смерти заморили голодом семимесячную девочку

Мишустин уволил Жарова с поста главы Роскомнадзора по его просьбе

В Одессе весь общественный транспорт переводят в режим работы в условиях чрезвычайной ситуации

Канадская пара скупила все мясо в магазине и начала получать угрозы от соседей

Свыше 40 новых случаев коронавируса выявили в Армении

Киноиндустрия временно прекратила информировать о кассовых сборах

Ивановский губернатор призвал пенсионеров соблюдать домашний режим

В России допустили уголовную ответственность за фейки о коронавирусе

Молдавская оппозиция впервые призвала не делить общество на своих и чужих

Последние новости
США сократят помощь Афганистану на один миллиард долларов США сократят помощь Афганистану на один миллиард долларов Дарья Коновалова о романе с Борисом Березовским, разводе и неудавшейся беременности Дарья Коновалова о романе с Борисом Березовским, разводе и неудавшейся беременности У Зеленского рассказали об условиях, которые выдвигает МВФ для получения Украиной помощи У Зеленского рассказали об условиях, которые выдвигает МВФ для получения Украиной помощи МВФ предупредил о глобальной рецессии МВФ предупредил о глобальной рецессии Власти штата Вашингтон попросили жителей оставаться дома Власти штата Вашингтон попросили жителей оставаться дома Эксперты: лишь 44% россиян готовы рекомендовать своего работодателя Эксперты: лишь 44% россиян готовы рекомендовать своего работодателя 5 самых опасных дней в апреле 2020 года 5 самых опасных дней в апреле 2020 года Сценарист "Заклятия 3" заявил, что новый фильм удивит зрителей Сценарист "Заклятия 3" заявил, что новый фильм удивит зрителей В Госдуме призвали мир отказаться от санкций в условиях пандемии В Госдуме призвали мир отказаться от санкций в условиях пандемии Беременная Мишель Уильямс тайно вышла замуж за режиссера Томаса Кайла Беременная Мишель Уильямс тайно вышла замуж за режиссера Томаса Кайла В России подскочили продажи презервативов В России подскочили продажи презервативов
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Главное Сегодня
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2020,
Информационное агенство "NewsTes"