Неопознанный объект, стреляющий огненными шарами удивил пассажира самолета

Довольно странное явление в небе увидел пассажир самолета. Он не растерялся и снял на видео интересный объект, появившийся в небе.

Коммерческий лайнер совершал свой полет на достаточно большой высоте, именно тогда в поле зрения одного из пассажиров попал странный объект в небе. По своей форме он напоминает НЛО и скорее всего, принадлежит внеземной цивилизации. Также четко видно, что объект выпускает странные огненные шары, которые образуют треугольник.

На видео видно, что НЛО около трех минут не отстает от самолета и не собирается скрыться и остаться незамеченным. Кто управлял данной машиной, и цель визита этого корабля остались неизвестными. Остается лишь только догадываться. Пассажир самолета решил поделиться своими наблюдениями и выложил интересное видео в сеть, сообщает earth-chronicles.