Нижегородский фитнес-тренер поиздевался над полной клиенткой в соцсетях

Фитнес-тренер Артур Судьин выложил в Instagram издевательский пост о клиентке спортклуба "Режим", в котором работал, посмеявшись над ее полнотой.

Он опубликовал в Stories фото девушки на беговой дорожке и подписал фразой "***, а она нас не сожрет?" из некогда популярного в сети комедийного мини-сериала про "наркомана Павлика".



Но пользователи не оценили шутку. За свой проступок Судьин лишился работы и попал в черный список нижегородских фитнес-клубов. В разговоре с РЕН ТВ он признал, что поступил некорректно, отметив, что не стоит относиться серьезно к его постам. Судьин добавил, что пытался найти девушку и принести ей извинения, но пока ему сделать это не удалось, а сама она на связь с ним не выходила.