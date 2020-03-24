Нобелевский лауреат мира заразился коронавирусом

Марти АхтисаариФото: Johannes Jansson / Wikimedia

Бывший президент Финляндии и Нобелевский лауреат мира 2008 года Марти Ахтисаари заразился коронавирусом. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«У экс-президента Ахтисаари выявлено заражение коронавирусом. Это было подтверждено 23 марта», — отмечается в опубликованном сообщении. Известно, что 82-летний политик заразился от своей жены. При этом оба заверяют, что чувствуют себя хорошо.

Ахтисаари с 1965 года попеременно работал в министерстве иностранных дел Финляндии и ООН. В 1994-2000 годах был президентом Финляндии. Выступал международным посредником в различных вооруженных конфликтах, которые велись между ЮАР и повстанцами Намибии, НАТО и Югославией, Великобританией и ирландскими террористами, Индонезией и сепаратистами провинции Ачех. В ноябре 2005 года был назначен специальным посланником генерального секретаря ООН в Косово. Ахтисаари является автором плана по урегулированию конфликта, что привело к провозглашению независимости края. В 2008 году получил Нобелевскую премию мира.

По последним данным, количество скончавшихся из-за коронавируса достигло 16 574, общее число случаев заражения составило 382 тысячи, из них выздоровели 102 тысячи человек.

Вспышка COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 100 странах мира.