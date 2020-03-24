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Новости » Общество » Охотникам хотят облегчить приобретение второй винтовки

Охотникам хотят облегчить приобретение второй винтовки

Охотникам хотят облегчить приобретение второй винтовки

В закон «Об оружии» предлагают внести изменения, которые исключат привязку непрерывности стажа владения гладкоствольным оружием к получению лицензий на новые нарезные карабины. Законопроект с соответствующими поправками Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из ближайших пленарных заседаний в апреле.

Сегодня для приобретения нарезного оружия, охотник обязан на протяжении пяти лет владеть гладкоствольным ружьём либо карабином. Если же, купив винтовку, он решит продать свой дробовик, то непрерывный стаж обнулится. И в последующем, когда охотник захочет купить ещё одно нарезное оружие, ему придётся пройти всю процедуру сначала: купить гладкоствольное ружьё и ждать пять лет.

Отметим, что действующее законодательство позволяет гражданину иметь до пяти единиц нарезного оружия. Таким образом, сложилась правовая коллизия, которая нарушает интересы охотников и усложняет работу органам лицензионно-разрешительной системы. Хотя гражданин законно владеет нарезным оружием, но, чтобы приобрести ещё одно такое же, ему повторно придётся доказывать своё право, которое уже есть.

«И сообщество охотников, и сами работники Центров лицензионно-разрешительной работы подтверждают абсурдность существующего положения и необходимость вносить правки в закон», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Поэтому авторы предлагают изменить формулировку пункта 8 статьи 13 ФЗ «Об оружии», чтобы исключить привязку к моменту получения разрешения на нарезное оружие и декларирование непрерывности срока. Таким образом удастся преодолеть правовую коллизию, и при этом будет соблюден дух закона — обязать охотника пять лет пользоваться менее опасным оружием перед покупкой более опасного, набираться опыта.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в марте.


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Добавлено: 24 мар 2020 в 01:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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