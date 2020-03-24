Ольга Бузова провела онлайн-концерт во время пандемии COVID-19

Согласно публикации, которая появилась в официальном сообществе Ольги Бузовой в социальной сети "ВКонтакте", концерт в Интернете посмотрели полмиллиона человек только за полчаса. Это, как утверждает Бузова, абсолютный рекорд для онлайн-концертов российских звезд.Онлайн-выступление Бузовой прошло в инструментальном сопровождении и было организовано спонтанно. Бузова приехала на студию, чтобы провести репетицию и вдруг решила выйти в прямой эфир в соцсети "ВКонтакте". Но во время трансляции возникли технические неполадки, поэтому Бузова переместилась в Instagram, который, в отличие от ВК, справился с нагрузкой, создаваемой сотнями тысяч зрителей.Ольга Бузова уверена, что онлайн-концерты станут значительно более популярным явлением во всем мире благодаря вспышке коронавируса, заставившей людей самоизолироваться. Звезда заявила, что это не последнее ее выступление в таком формате, а также порекомендовала своим поклонникам следить за анонсами, чтобы не пропустить следующий концерт в Интернете.