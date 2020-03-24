Онлайн-концерт Ольги Бузовой смотрело более 70 тысяч пользователей

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова вчера дала небольшой концерт во время прямого эфира в инстаграме. Выступление исполнительницы смотрело более 70 тысяч пользователей.

"Добро пожаловать на нашу репетицию. Все будет происходить на ваших глазах", — приветствовала Бузова.

Во время получасового концерта-импровизации она спела несколько песен: "В огне", "Хит парад", "Под звуки поцелуев" и новую "Swipe".

"Уже больше 50 тысяч смотрит. Оля, ты собрала "Зенит Арену" (стадион в Санкт-Петербурге, рассчитанный на 68 тысяч гостей. — Прим.ред.), — заметила одна из зрительниц. Позже количество стало больше.

Многие просили Бузову исполнить "Водицу", "Мандаринку", "Мало половин" и другие треки, но певица не успела этого сделать.

"Живые музыканты, живые эмоции. Это так здорово, когда на ходу можешь что-то придумывать и добавлять, — поделилась впечатлениями исполнительница (такой концерт она дала впервые. — Прим.ред.). — Если вам понравилось, то в следующий раз мы лучше подготовимся и будем играть в прямых эфирах на разных площадках и, разумеется, сообщать заранее".

Большинству выступление понравилось. Пользователи писали: "класс", "спасибо", "эфир был крутой".