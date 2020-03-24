"Платон" фиксирует стабильность экспорта и импорта продуктов

Статистика госсистемы "Платон" подтверждает стабильность экспорта и импорта товаров грузовым автотранспортом, в том числе социально значимых продуктов первой необходимости, сообщил РИА Новости представитель оператора системы - компании РТИТС.

Он отметил, что только за 23 и 24 марта 2020 года въехали на территорию России более 8,1 тысячи грузовиков ежедневно, выехало - свыше 7 тысяч фур в сутки.

"Эти данные являются средними показателями за минувшие две недели. Были небольшие пики до 9 тысяч въезжающих грузовых машин в день. При этом за период с начала марта въехало уже более 180 тысяч грузовиков, выехало – 199 тысяч. С учетом того, что еще неделя до конца марта, то этот показатель превысит данные февраля – 206 тысяч въездов", - пояснил гендиректор РТИТС Антон Замков.

Он пояснил, что это данные из различных источников госсистемы "Платон" - координаты от бортовых устройств и информация маршрутных карт и от цифровой инфраструктуры - 500 рамок контроля и 100 автомобилей с "умными" камерами на всех федеральных трассах.

До этого 23 марта Ассоциация международных автоперевозчиков (АСМАП) сообщила, что в правительстве прорабатывается вопрос бескарантинного въезда на территорию России водителей, осуществляющих международные автоперевозки грузов и пассажиров. С соответствующей просьбой в кабмин обращались АСМАП и Союз транспортников. Они также просили ввести мораторий на транспортный налог, освободить большегрузы от оплаты в рамках системы "Платон", обеспечить частичное субсидирование лизинговых платежей за технику в 2020 году и освободить большегрузы экокласса Евро-6 от уплаты утильсбора.