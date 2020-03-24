"По примеру Китая": в ОП назвали предполагаемый срок окончания карантина

Заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив, рассказавшая о требованиях МВФ к выделению транша Украине, считает, что при соблюдении украинцами карантина пандемия коронавируса в нашей стране может быть побеждена к маю, и примерно в этом месяце граждане смогут полноценно вернуться на работу после карантина.

Об этом она заявила в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV, передает РБК-Украина.

По словам Ковалив, чем меньше людей заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни.

«Первый и самый главный рецепт выхода из кризиса — это максимальное соблюдение карантина. Чем меньше людей заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни. Мы видим, что экономика Китая быстро начала восстанавливаться. То же самое мы должны пережить у себя. Мы должны максимально оставаться дома и придерживаться тех правил, которые установлены по ограничению для того, чтобы уже в мае всем нормально выйти из этой ситуации и опять же вернуться на работу», — сказала она.

Также Ковалив назвала сумму, которая потребуется нашей стране для поддержки медицинской отрасли — это около 100 миллиардов гривен.

Деньги, по ее словам, должны быть направлены на зарплаты медикам и на закупку оборудования.

«Мы говорим сегодня о необходимости в более 100 миллиардов гривен дополнительных, которые нам, если у нас будет пик коронавируса нужно будет поддержать зарплатами и врачей, и закупкой дополнительного оборудования», — заявила Ковалив.

Напомним, в Украине по состоянию на 23 марта официально подтверждены 73 случая коронавирус. Кроме того, Минздрав проверяет информацию о 10 новых случаях заражения коронавирусом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что проживающий в США нобелевский лауреат по химии Майкл Левитт уверен в скорой победе человечества над коронавирусом.