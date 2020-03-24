Под полом церкви в Словакии найден клад

Клад начала XVIII века был обнаружен под полом церкви в деревне Обишовце в восточной части Словакии. Около 500 монет были спрятаны в глиняной кружке.

Современное здание костела Розария Девы Марии, где нашли клад, было построено в 1888 году, но оно стоит на существенно более старом фундаменте, оставшемся от церкви, стоявшей здесь с середины XVI века. В ходе ремонта покрытие пола было снято, и археологи получили возможность исследовать скрытые под ним структуры, где и нашли кружку с монетами. Судя по датам чеканки, клад мог быть скрыт не ранее 1702 года. Большинство монет в кладе были выпущены монетными дворами окрестных городов, где с XV века чеканились специальные монеты для выплаты жалования шахтерам, работавшим на рудных приисках. Есть в кладе и несколько монет польской чеканки.

Клад относится к временам, когда восточная Словакия входила в состав Венгерского королевства, где правила католическая династия Габсбургов. Однако венгерские дворяне-протестанты неоднократно поднимались на борьбу с Габсбургами. В 1670 году неудачную попытку восстания возглавил магнат Иштван Тёкёли, а в 1678 году его сын Имре Тёкёли собрал крупную армию и отвоевал у Габсбургов крупный регион, провозгласив себя князем Верхней Венгрии, границы которой во многом совпадали с границами нынешней Словакии. Чтобы противостоять Габсбургам, Имре вынужден был признать себя вассалом турецкого султана. Он участвовал в походе турецкой армии на Вену 1683 года, окончившемся поражением турок. Население Верхней Венгрии, недовольное зависимостью от султана, поддержало императора Леопольда I Габсбурга. Имре Тёкёли потерпел несколько поражений и утратил свое княжество. Но в 1703–1711 годах в этих местах развернулось новое мощное антигабсбургское восстание, которое возглавлял князь Ференц Ракоци.

Бурные события XVII–XVIII веков, вероятно, и стали причиной, по которой владелец клада решил спрятать монеты. Археологи предполагают, что приходской священник мог таким образом обезопасить церковные деньги, но не успел никому сообщить, где они находятся. Письменные источники сообщают, что после окончания восстания Имре Тёкёли католический священник вновь появился в приходе соседней деревни Кисак, в его же ведении находилась церковь в Обишовце. Он был поляком, слепым на один глаз, а к 1690-м ослеп полностью. Церковь в Обишовце находилась в руках католиков до 1705 года, когда во время следующего восстания она была разгромлена, а священник бежал в Польшу.