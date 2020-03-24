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Новости » Политика » Польша с хештегом #fakenews опровергла слухи о блокаде Ил-76 в Италию

Польша с хештегом #fakenews опровергла слухи о блокаде Ил-76 в Италию

Польша с хештегом #fakenews опровергла слухи о блокаде Ил-76 в Италию

МИД Польши официально опровергает информацию о том, что официальная Варшава закрыла для российских самолётов, летевших в Италию, своё воздушное пространство.

Первым об этом заявил через «Твиттер» замминистра иностранных дел Польши Марцин Пшидач. Он написал с хештегом #fakenews:

«Тревога! Повышенное напряжение из-за пандемии используется для распространения дезинформации и подрыва европейского и трансатлантического единства. Ни один самолет в Италию не был заблокирован. Польское воздушное пространство для транзита остается открытым. Будьте осторожны».

В интервью порталу Onet.pl, представитель Польского агентства аэронавигационного обслуживания Павел Лукашевич заявил, что польское воздушное пространство открыто для транзита.

«Это ложь, что мы не хотели пропускать российские самолеты», — сказал Лукашевич, уточнив, что агентство не получало никаких планов о полетах из России.

ИА Newstes напоминает, что накануне в блогосфере были распространены скрин-шоты с сайта отслеживания авиамаршрутов flightradar24.com, на которых видно, как российские Ил-76 летели в Италию не напрямую, а делая внушительный крюк. Блогеры предположили, что воздушный коридор закрыла Польша.


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Добавлено: 24 мар 2020 в 20:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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