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Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ всем желающим

Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ всем желающимФото: John Locher / AP

Pornhub объявил, что на ресурсе открыт бесплатный премиум-доступ для желающих из всех стран мира из-за пандемии китайского коронавируса. В заявлении один из крупнейших порносайтов призвал своих пользователей оставаться дома и минимально контактировать с людьми.

Подписка Pornhub Premium будет доступна для всех в течение месяца, до 23 апреля. Она открывает доступ к размещенному на ресурсе порно в Full HD (1080p). В отличие от обычной версии, просмотр видеороликов не прерывается рекламой. Для получения премиум-доступа требуется только регистрация, вводить данные банковской карты не требуется.

Как сообщается на сайте пресс-службы Pornhub, на время пандемии трафик Pornhub в странах с введенным карантином значительно вырос. Высокий рост заметили в том числе и в Италии, жителям которой порноресурс ранее также предоставил бесплатный премиум-доступ.

Тогда в Pornhub подчеркнули, что акция продлится минимум до 3 апреля, даты окончания введенного властями запрета на въезд в страну и выезд из нее. Представители компании также добавляли, что планируют направить часть мартовской выручки на помощь Италии.


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Добавлено: 24 мар 2020 в 12:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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