Последний российский военный самолет приземлился в Италии

Фото: Министерство обороны России

Последний самолет ВКС России для помощи в борьбе с коронавирусом прибыл в Италию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

Военно-транспортные самолеты Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ вылетели в Италию накануне, 22 марта. Они доставили туда около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад.

Россия также передала Италии средства защиты, медицинское оборудование и мобильные комплексы на базе КамАЗа для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории. Об этом 21 марта договорились президент России Владимир Путин и итальянский премьер-министр Джузеппе Конте.