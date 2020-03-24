Последний самолет ВКС прибыл на авиабазу ВВС под Римом

В Италию прибыл 14-й самолет ВКС РФ для помощи в борьбе с коронавирусом - последний, о вылете которого сообщало Минобороны России.

"Очередной, четырнадцатый по счету, самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий приземлился на аэродроме авиабазы ВВС Италии "Пратика-де-Маре" (30 километров юго-западнее города Рим, Италия)", - говорится в сообщении.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.