Посольство оценило ситуацию с эвакуацией россиян из Таиланда

Посольство России в Таиланде собирает списки остающихся в этой стране россиян на случай эвакуации, однако в ближайшие дни граждане РФ пока еще могут возвращаться на родину регулярными и чартерными авиарейсами, сообщили РИА Новости в консульском отделе дипмиссии.

"Списки для эвакуации мы готовим, для этого на сайте посольства была размещена форма для заполнения, и за вчерашний и сегодняшний день мы получили много заявок от россиян. Однако эвакуационные рейсы, которые организует министерство транспорта России, предназначены только для стран, с которыми у РФ нет прямого авиасообщения, и списки готовятся именно на случай, если такое сообщение с Таиландом прервется", - сообщили агентству дипломаты.