"Праймериз" ЕР пройдут в электронном формате

Предварительное голосование "Единой России" состоится 31 мая в электронном формате и каждый желающий сможет отдать предпочтение своему кандидату, дебаты пройдут с 15 по 20 апреля в формате видео-презентаций, чтобы не подвергать участников риску в ситуации распространения коронавируса, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев.

"В ближайшей повестке дня у нас внутрипартийное предварительное голосование, которое состоится 31 мая. Дебаты пройдут в апреле, с 15 по 20-е, в формате так называемых видео-презентаций, чтобы никого рискам не подвергать", - заявил Медведев во вторник на встрече с кандидатами на должности секретарей региональных отделений ЕР.