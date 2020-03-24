Президент Путин прибыл в больницу в Коммунарке

Президент России Владимир Путин прибыл в больницу на Коммунарке. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Путин прибыл в больницу на Коммунарке", - сообщил Песков. Пресс-секретарь также напомнил, что перед этим в Ново-Огарево глава государства провел совещание по вопросам борьбы с коронавирусом.

В нем приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин и министр здравоохранения Михаил Мурашко. "Он (президент - ред.) выслушал доклады о положении дел. На совещании решили съездить в больницу на Коммунарке, посмотреть как там обстоят дела", - заключил Песков.

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